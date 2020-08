Times Tobin Kevin Melanie Darrell

To bid on any items call 940-687-1481 or 1-855-661-1481

(phones open August 13, 2020, 7pm-10pm)

Item Photo Description Value

9 Echo CS-310 Chainsaw

Berend Turf & Tractor $200

10 Gift Certificate

(carpet cleaning /air duct /tile or grout)

Carpet Master $250

11 30 Day Rental 20 or 40 ft storage container (delivery & pick up included)

Waters Ag $350

12 Mackenzie Childs Cookware

(1 quart saucepan / 2.5 quart saucepan / spoon rest) – Mik’s

Mik’s $328

13 10x black rodeo king hat

Husky Hat Company $295

14 Two full pans of fudge & 4lbs of shelled pecans

The Pecan Shed $160

15 Package of 5- 1/2 hour Swedish massages

Wellness Center at NTR $200

16 2 Crop Max 3 rib 6.00 front tractor tires

Kent’s Tire Service $142