02/12/21 Birthdays Anniversaries

BIRTHDAYS ANNIVERSARIES
FRIDAY
Lalo Linares (100)
Marcella Gilbert (2)
Terrie Lee Waggoner-Cobbs
Lupe Gonzales
Miranda Moore-Rice
Milton Colley (84)
Sophie Newton (6)
Melinda Quintero (58)
Tiffany Lewis
Ikey & Robinsue Miller (16 years)
SATURDAY
Indie Kimber Moenning (2)
Evelyn Helms (7)
Gary & Debbie Haynes (39 Years)
SUNDAY
Claudia Fleischer (73)
Katherine Whaley (21)
Scott & Connie Taylor (17 Years
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.