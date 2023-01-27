Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
RYDER HOFF (9)
LEVI NEWLAND (11)
ELIJAH JASMER (10)
LENNY RASLIE
SHANNON NORFORD (41)
JANNA JOHNSON (59)
KAYLEN KIRKHART (19)
KATHY WELLMAN (60)
MICHELE CARPENTER
SATURDAY
CHRISTOPHER WHIPPLE (24)
JAY MCLAUGHLIN
ROB POINTS
GAYLA ALLEN (52)
CAITLIN EDMONDS (18)
SUNDAY
YVONNE PINTER-LOUTSCH
MELISSA KELVER
SHERL CLEMONS (70)
LORRE & TIM SHAFER (30 YEARS)
DANNY & JANNA JOHNSON (41 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM