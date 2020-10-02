Birthay's and Anniversaries

10/2/2020 Birthdays Anniversary

Birthdays
Posted: / Updated:

TEXOMA BIRTHDAY/ANNIVERSARY
FRIDAY
Joshua Greene (34)
Hadie Butler (11)
Jaylee Arnold (29)
Michael Lujan
Kaleighya Witherspoon (13)
Brittany Schroeder (34)
Donnie Henley (54)
Rusty Barnes (60)
Matt Smith (56)
Billy Whitecotton

Lou & Jeanette Robles (25 Years)

SATURDAY
Brynlee Wolf (19)
Danny Sutton (61)
Lloyd Deaton
Pat Hooper

SUNDAY
Alexis Breault (18)
Jamal Bogar (17)
Courtney Hale (25)
Lisa Marie Ibarra (30)
CAEZELYN SHEPPARD (2)
Deana Teague

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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