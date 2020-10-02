10/2/2020 Birthdays Anniversary

TEXOMA BIRTHDAY/ANNIVERSARY
FRIDAY
Joshua Greene (34)
Hadie Butler (11)
Jaylee Arnold (29)
Michael Lujan
Kaleighya Witherspoon (13)
Brittany Schroeder (34)
Donnie Henley (54)
Rusty Barnes (60)
Matt Smith (56)
Billy Whitecotton
Lou & Jeanette Robles (25 Years)
SATURDAY
Brynlee Wolf (19)
Danny Sutton (61)
Lloyd Deaton
Pat Hooper
SUNDAY
Alexis Breault (18)
Jamal Bogar (17)
Courtney Hale (25)
Lisa Marie Ibarra (30)
CAEZELYN SHEPPARD (2)
Deana Teague
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.