BIRTHDAYS ANNIVERSARIES
FRIDAY
ALYSSA KITTRELL (18)
COHEN CONRADY
JAXXON RHYNE (14)
KELSEE NEWTON
PAYTON ZENTGRAF (29)
BILLY ARMSTRONG
MIKE & KIM HAGY (33 YEARS)
SATURDAY
CODY GOINS (41)
PARKER ARD (10)
JIMMY & TRISH SCARBER (34 YEARS)
JON & CHRISTY COWAN (28 YEARS)
JIMBO & BECKIE TOLLESON (28 YEARS)
SUNDAY
JUAN MARTINEZ MEDINA (33)
PAXTON ORNELAS (5)
BRANDON & CHLOE LONG (1 YEAR)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM