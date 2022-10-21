Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
PARKER ARD (9)
TY ROBERTSON (35)
CODY GOINS (40)
VANESSA PRINCE
JIMMY & TRISH SCARBER (33 YEARS)
JIMBO & BECKIE TOLLESON (27 YEARS)
SATURDAY
PAXTON ORNELAS (4)
DAX KIESCHNICK (23)
SANDRA VILLASTRIGO
LANE CRUMPLER (23)
SUNDAY
R.L. SMITH(85)
RICHARD MICHAEL PARSONS (16)
LESLIE RUBRECHT
FAITH RUSHING (14)
COURTNEY BARBOZA (43)
GINGER MILLER
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM