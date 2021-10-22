10/22/21 Birthdays Anniversaries

BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
SANDRA VILLASTRIGO
LYNN WESBROOKS (28)
DRAKE BLEVINS (20)
BROOKE STERLING (28)
LEXI CARTER (18)
PAXTON ORNELAS (3)
SATURDAY
HAYDEN HARRIS (24)
FAITH RUSHING (13)
R.L. SMITH (84)
MILES ZANE HEPLER (4)
ARLIE WHARTON (93)
LESLIE RUBRECHT (59)
KEITH DOLAN
NILE & CHERAMIE BLEVINS (28 YEARS)
SUNDAY
EMELIA CAMPBELL (9)
MARY HELEN COPPAGE
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.