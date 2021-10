10/22/21 Birthdays Anniversaries

BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY

SANDRA VILLASTRIGO

LYNN WESBROOKS (28)

DRAKE BLEVINS (20)

BROOKE STERLING (28)

LEXI CARTER (18)

PAXTON ORNELAS (3)

SATURDAY

HAYDEN HARRIS (24)

FAITH RUSHING (13)

R.L. SMITH (84)

MILES ZANE HEPLER (4)

ARLIE WHARTON (93)

LESLIE RUBRECHT (59)

KEITH DOLAN

NILE & CHERAMIE BLEVINS (28 YEARS)

SUNDAY

EMELIA CAMPBELL (9)

MARY HELEN COPPAGE

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.