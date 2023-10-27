BIRTHDAYS ANNIVERSARIES
FRIDAY
LOGAN BURDEN (20)
SHARON WOOD
KEAIRA FILLINGIM (19)
STACY SEIGLER
CINDY MOBLEY
JUDSON DUNN (55)
DELIA VILLASTRIGO (86)
FREDDY & BARBARA BATES (50 YEARS)
DAVID AND TANDI HUMPHREY (11 YEARS)
SATURDAY
JESSICA CORTEZ (35)
VICKIE FOSTER DOWNING (68)
SHELLEY KEY
KENNY CATES
JORDYN ESQUVIEL (9)
SUNDAY
ALICE CANALES (59)
BRODY FOSTER (4)
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