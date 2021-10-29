10/29/21 Birthdays

BIRTHDAYS
FRIDAY
TONY HERNANDEZ
JOHN AYALA IV (25)
JUAQUIN GONZALES-ARRIETA (19)
BECKY RHODES (59)
BRODY FOSTER (2)
TUTSHER SPENCE (2)
CURREON OUTLAW (33)
LYNDON FENOGLIO (18)
SATURDAY
LILLIAN OECHSNER (9)
ANNETTE BRANCH
CELESTINE MARK (60)
BRITTANY WOMACK
SUNDAY
DEREK CHATMAN III (15)
MCKENZIE TORRES (21)
BILLY RHODES (61)
KASEY CHREENE (25)
BAYLOR DEWAYNE SULLIVAN (1)
SARAH INGALLS
ANTHONY TERUEL (18)
LILITH ELBAUM (4)
LEXIS POLLARD (24)
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