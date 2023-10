BIRTHDAYS ANNIVERSARIES

FRIDAY

EASTON TRUAX (5)

BRYAN PEELER

DEREK & ASHLEY SIMS

SATURDAY

GLEN STOVALL (88)

VANEESA VELASQUEZ

TINA VILLASTRIGO (54)

BRANDON & VALERIE WOODS (10 YEARS)

SUNDAY

HARLEY DODSON

TAMMY HEFLIN

BRADLEY ANDERSON (24)

DIANE & GYWAN TANNER