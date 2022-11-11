Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
ZAYSHA HARRIS
LINDA RICHARDS
SKYLAR BROWN (18)
JAMIE BROTHERS
KIMBERLY MARKS (18)
BURKELY BACHMAN (11)
CELINA CASTILLO (8)
DENNIS & JERRI KOTHE (11 YEARS)
TOMMY & BECKY FREEMAN (40 YEARS)
SATURDAY
MIA VELASQUEZ (21)
CARRIE CANADA
DEDRA ARMSTRONG (40)
SUNDAY
VICKIE NASON
DAVID WHIPPLE
JOSE PEREZ (55)
BILLY & SHARON CASTLE (40 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM