BIRTHDAYS ANNIVERSARIES

FRIDAY

BELINDA ABLIA 66

ROGELIO YSASI

NATHAN CONNOR (15)

BRENDA SHELTON

AXTON MORGAN

ANDREW TANGUMA (22)

JAMES & DARLA MUSGRAVE (38 YEARS)

MAURA & BILL SKINNER (33 YEARS)

SATURDAY

AMY DAULTON (37)

PEYDEN GOMEZ (13)

MARILYN HARDMAN

SUNDAY

KEVIN VANCLEVE (40)

COURTNEY RAGSDALE

TYLER WOMACK (37)