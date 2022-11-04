Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
RASHAD DANIALS (14)
CARLOS CORPUS
ROBERT W. BROWN (54)
BAILEY BECK (6)
BRADY BECK (6)
SATURDAY
ALLEN HATCHER
JACOB LIVINGSTON
BRENDA RANJEL (70)
CONNOR DAVIS (14)
SUNDAY
JIMMY BOYD (80)
KYLE WOODWARD
SARA JANE BROWN (14)
MIGUEL ANGEL TERRONES (20)
WILLIAM & CYNTHIA NORRIS (40 YEARS)
ALVIN & LOIS TURKETT (24 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM