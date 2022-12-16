Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
MARGIE FRAZIER
FERN MURPHEY (84)
KINSLEY HARRIS (6)
EVELYN CAMPBELL (8)
EVAN DONNELL
CORDELL HAMILL (11)
CINDY SIMMONS
CODY & MISTY SLATER (22 YEARS)
SATURDAY
ASHER ZOTZ (2)
TANIAH HARRIS (6)
ANGEL DUNN
KELLY DUNBAR
LOLA DEATON
SUNDAY
PETE PULLIN (83)
COLTON GAGNE (9)
SUSAN KOCH (56)
KAITLYN MILLER (22)
JERRY ANDERSON (49)
OLIVIA RICKER (15)
DARRELL IZAGUIRRE
JOE PRIBYLA (54)
MICHELLE MCQUERRY
CATHY LADD
BRAD & PATRICIA COSTELLO (42 YEARS)
BRAD & LANORA SCATES (42 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM