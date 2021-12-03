12/3/21 Birthdays Anniversary

BIRTHDAYS & ANNIVERSARY
FRIDAY
KENNETH BURNS (35)
FELICIA GOMEZ
CRISTIAN MACKIE
HOPE DELVALLE
JEAN PERRY
ISAIAH FLORES
KELLY S. BROWN
DE’LYLAH POPE (4)
KADE MARSH (14)
SANDRA BIGBIE
NICHOLAS VELASQUEZ (17)
KADE MARSH (14)
HOPE MCLAUGHLIN (18)
ADELLA GARCIA
EVELYN CAMPBELL (7)
ASHLAN CAMPBELL (11)
KOLTON MILLER (18)
SATURDAY
BILLY JENNINGS
NOLAN ROCHA
LYN BARNES (32)
CHERYL MILLER
SUNDAY
JORGE DOTSON (10)
TRAY & RHONDA WECKAR (16 YEARS)
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