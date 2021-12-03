Birthay's and Anniversaries

12/3/21 Birthdays Anniversary

Birthdays
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BIRTHDAYS & ANNIVERSARY

FRIDAY
KENNETH BURNS (35)
FELICIA GOMEZ
CRISTIAN MACKIE
HOPE DELVALLE
JEAN PERRY
ISAIAH FLORES
KELLY S. BROWN 
DE’LYLAH POPE (4)
KADE MARSH (14)
SANDRA BIGBIE
NICHOLAS VELASQUEZ (17)
KADE MARSH (14)
HOPE MCLAUGHLIN (18)
ADELLA GARCIA
EVELYN CAMPBELL (7)
ASHLAN CAMPBELL (11)
KOLTON MILLER (18)

SATURDAY
BILLY JENNINGS 
NOLAN ROCHA 
LYN BARNES (32)
CHERYL MILLER

SUNDAY
JORGE DOTSON (10)

TRAY & RHONDA WECKAR (16 YEARS)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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