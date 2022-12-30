Birthdays & Anniversary
FRIDAY
KEISHA VEITENHEIMER
ISABELLE JENNINGS (22)
RITA DYKES
PALMER BRISCOE (2)
RAY DANIALS
PATRICIA DURON
DANNY ANDERSON (69)
ARIEL BELL
CODY NORTH
ADRIANNA MCLAUGHLIN
AMBER MCLAUGHLIN
FELICIA MCLAUGHLIN
SATURDAY
JERRY DRULLINGER (58)
RIGGINS CRAFT (1)
DAVID D.J. CANADA, JR. (42)
AMY WILLHOIT (50)
MARK & JANICE JACKSON (46 YEARS)
ED & VICKIE FISHER (30 YEARS)
DANNY & TAMI COLEMAN(9 YEARS)
SUNDAY
ROBIN JONES (66)
DYLAN JIMENEZ (25)
NEVEAH DELGADO
LUZ MARINA ROCHA
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM