BIRTHDAYS
FRIDAY
KAMOND ROBLES (27)
JAKE DENTON JR.
WILL JACKSON (54)
JESSE HARRIS (34)
JOSH HARRIS (34)
DEANNA ERSKINE
WILLARD WILSON (50)
ERIANNA CHAVEZ (14)
WILLIAM GUTHRIE (75)
TYLER KIRKSMITH
EDDIE JOE ORSAK (83)
COLBY COLLINS DURON
BRANDI WOMACK-WOOD (35)
HALEY KOSSE (26)
NORMA MCKEEHAN (52)
SATURDAY
JASON SYLVERA (13)
TARA SYLVERA (13)
DEIDRE ROPER (29)
EMILIA LUCERO (2)
GEORGIA MAGEE (25)
HOPE TORRES GRIMES (32)
SUNDAY
KENNA CANNEDY (8)
MILA CUBA (8)
BRANTLEY HESS (9)
MARCELLA GILBERT (4)
WYLIE JAY WOOD (2)
PEGGY GOLDEN (84)
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