FRIDAY
EMILIA LUCERO (1)
JASON SYLVERA (12)
TARA SYLVERA (12)
KELLY MARIE BARR (38)
MARK KOCH
ANGIE RIDGWAY-VIETH
ABBY LOVETT (19)
KELLY BUG BARR (38)
IZETTA BULLITT (12)
HOPE TORRES GRIMES (31)
HUNTER DALTON (20)
KATHY BURNETT
JOSIE BENITEZ
KEVIN DODD (62)
KEVIN & CAROL DODD (39 YEARS)
SATURDAY
HOPE DAVIS
WYLIE JAY WOOD (1)
SOPHIE NEWTON (7)
PEGGY GOLDEN WATSON (83)
SUNDAY
CHRIS SOULAHEN
TERRY PAYNE
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