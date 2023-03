BIRTHDAYS ANNIVERSARY

Sophie newton (8)

Evelyn Helms (9)

Lindsey Hickam (29)

Caleb Titus (27)

Indie Moenning (4)

Dakota Cave (16)

Kelby Jones (17)

Bud Imel (35)

Abalino Gonzales Jr (70)

William & Caycie Guthrie (7 years)