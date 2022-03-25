Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
SHYLA YELLA GIVENS
ALFREDA BUNKIE BEAL
ANTHONY PORCH
KENDRA TILLERY
CHRIS KING (50)
HAILEY GLASS (29)
KADEN ERSKINE
LEO SMITH (73)
ANGELA HAISTEN (47)
CARL KENDRICKS (48)
AUTUMN VELASQUEZ (11)
LACY MURPHY (42)
LEO & GWEN SMITH (50 YEARS)
SATURDAY
GRACE NABOURS
JAVARIS & JENNIFER MILLER (1 YEAR)
SUNDAY
JAMES PATTERSON
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.