Birthdays & Anniversaries
BILLY JOE HUFF (61)
CHRISTOPHER TAYLOR
LESLIE DAVIS
NICOLE GLASS (56)
LEGEND CHOUDHRY
JUDSON PERRY (82)
TATUM AVERY (18)
ANALECIA CANEDO
JOJO STOKES (40)
BRYLAN DICKEY (12)
ABBY FROST (32)
ANDREW & ASHLEE SPEARS (4 YEARS)
JAN & RAY BUSSEY (50 YEARS)
FREDDY & SANDRA CRAMPTON (55 YEARS)
JUDSON & JEAN PERRY (62 YEARS)
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