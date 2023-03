BIRTHDAYS ANNIVERSARY

FRIDAY

JO COLLINS (60)

TAYDE BECKHAM (11)

KAEGAN BAILEY (18)

ALANNA MILLER (13)

ALYSSA CALDERON (22)

JACLYN BABYAK

JUDSON PERRY (82)

BRYLAN DICKEY (13)

PAXTON WHITAKER (23)

MADILYN LINDLEY (18)

JUDSON & JEAN PERRY (63 YEARS)

SATURDAY

DYLAN THOMAS BROWN

JESS HARRIS

Kymberly Jo Cullar (55)

SUNDAY

LOTENA VANDEVENTER (100)