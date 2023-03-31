BIRTHDAYS ANNIVERSARY
FRIDAY
JO COLLINS (60)
TAYDE BECKHAM (11)
KAEGAN BAILEY (18)
ALANNA MILLER (13)
ALYSSA CALDERON (22)
JACLYN BABYAK
JUDSON PERRY (82)
BRYLAN DICKEY (13)
PAXTON WHITAKER (23)
MADILYN LINDLEY (18)
JUDSON & JEAN PERRY (63 YEARS)
SATURDAY
DYLAN THOMAS BROWN
JESS HARRIS
Kymberly Jo Cullar (55)
SUNDAY
LOTENA VANDEVENTER (100)
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