Birthdays & Anniversary

FRIDAY

DIANA HENRY

ELOISA DODSON

EMILY KATHERINE MCDONALD

JANET PIERCE

DOMINIQUE JOHNSON (5)

GEORGE I. BRICKHOUSE, JR (80)

BLANCHE DWVEREAUX (35)

ADRIANA RUEDA (18)

KAYLA DAY (26)

REID & RYAN WOOD (10)

BLANCHE DWVEREAUX (35)

DOMINIQUE JOHNSON (5)

ADDIE RICE (14)

MARILYN & STEVE HARDMAN (22 YEARS)

SATURDAY

JEREMY ANDERS (28)

KENDA WOLF

GEORGE I. BRICKHOUSE, JR (80)

SUNDAY

DAVID E. UHREN (57)

ISIBELA MARTINEZ (21)

CLIE HUGHES

SEAN KINKEL

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.