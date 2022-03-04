Birthdays & Anniversary
FRIDAY
DIANA HENRY
ELOISA DODSON
EMILY KATHERINE MCDONALD
JANET PIERCE
DOMINIQUE JOHNSON (5)
GEORGE I. BRICKHOUSE, JR (80)
BLANCHE DWVEREAUX (35)
ADRIANA RUEDA (18)
KAYLA DAY (26)
REID & RYAN WOOD (10)
BLANCHE DWVEREAUX (35)
DOMINIQUE JOHNSON (5)
ADDIE RICE (14)
MARILYN & STEVE HARDMAN (22 YEARS)
SATURDAY
JEREMY ANDERS (28)
KENDA WOLF
GEORGE I. BRICKHOUSE, JR (80)
SUNDAY
DAVID E. UHREN (57)
ISIBELA MARTINEZ (21)
CLIE HUGHES
SEAN KINKEL
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.