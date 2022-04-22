Birthdays & Anniversary
FRIDAY
MONICA KINSEY (16)
MACKENZIE BRIDGES (23)
MIA BRISCOE (7)
JOHN NETTLES
LEZLIE NIXON (49)
FRAN RUSSELL
REECE & CHRISTY BERRY (22 YEARS)
SATURDAY
JESSE AQUALLO (72)
BOBBY HENRY
TRISTON ARVANIS
PAIGE ERSKINE
TREVOR FOWLER (36)
COLIN GEIGER (18)
CHARLIANNE PARDO
DAVID GOMEZ (21)
SUNDAY
JOSEPH SZYMANSKI (27)
STACY DUNN
JUSTIN DUNN (49)
JASON DUNN (49)
REESE WOOD (16)
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