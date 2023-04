BIRTHDAYS & ANNIVERSARY

FRIDAY

JASON BROWN (14)

CAILA BERRY (20)

KHLOE CAPES (11)

DONALD REED (70)

JOHNNY MCCOY (48)

HENRY KELVER

EMMA HOLDEN (13)

DAWSON MCCURDY (25)

SATURDAY

MINDY VELASQUEZ

KOLTON HALL (23)

KATELYN CASILLAS

COLLIN JOHNSON (18)

ROGER & SHAY HAWKINS (48 YEARS)

SUNDAY

SANTANA CRUZ RIOS (4)

STARLA CHESTER