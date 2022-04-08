Birthdays
FRIDAY
RITA CRENSHAW
THOMAS BECK (7)
CAROLYN WHIPPLE
CURTIS SCHLUMPF
CHRIS ASHLOCK (52)
JOSE MORENO (9)
KINLEY TRAHAN
KASEY GILLESPIE (35)
SATURDAY
BRIAN ANTHONY LEE CURTIS HOWERY (25)
JAYDA BOGAR (15)
JASMINE BYRD (22)
JESSICA REEDER FINO (36)
JASON REEDER (36)
KEVIN HERNANDEZ
SUEANNE WATTS
SHERRY HAVINS
RILEY KITTRELL
SUNDAY
TIM MENGWASSER (57)
PRECIA MENGWASSER (57)
MACK BATES (47)
SAMANTHA LUNA (28)
DARYL ERSKINE
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM