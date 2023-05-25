BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
BRAXTEN BOOTH (11)
JONI DRULLINGER
SARAH HOFF
STELLA ROBLES ()
ANNISTYN SCOTT (11)
KEATON FERGUSON (19)
AUDRIANA SAPATA (23)
TONYA WILSON (48)
JOHNNIE LANGFORD (50)
DONNA L WILLIAMS (94)
LEVI BROWN
CALEB BATTISTA
ARNIE & RUTH NELSON (50 YEARS)
CLYDE & TEDI STIREWALT (49 YEARS)
TODD & CRISTAL BERRY (26 YEARS)
STORM & MELIA MCDONALD (10 YEARS)
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