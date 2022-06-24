Birthdays & Anniversaries
FRIDAY
GREG GONZALES (65)
DORIS BUSTILLOS (75)
ANALYSIA BELLE BLANKENSHIP (13)
KAYCIE TAYLOR (45)
REYNA VENTURA
JAYCE HUDSON (22)
JR & LISA PRUITT (33 YEARS)
FRED & LISA JO HENRY (23 YEARS)
JOHNNY RAY & JANELLE CRENSHAW (61 YEARS)
SATURDAY
CARLEY CHEESMAN (38)
BILLY BILYEU (49)
JERRY & BRENDA NICKERSON (52 YEARS)
SUNDAY
DARELL E. JOHNSON (53)
LEWIS JOHNSON (53)
PAT LINCOLN (76)
KORBIN BILYEU (9)
SHIRLEY MABERRY (79)
RICK & BARBARA MCMAHEN (46 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM