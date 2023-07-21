BIRTHDAYS ANNIVERSARYIES
FRIDAY
KENDRICK HALL (3)
KINGSTON VICKERS (1)
VALERIE DUNN (34)
AUDIE ERSKINE
KAMYLA BUSBY
TIM HANKINS (66)
CHARLES SUMPTER (78)
MAE STALE (78)
DARRELL RAY JOHNSON (83)
SATURDAY
CHUCK SIMONS
BRADLEY ANDERSON (23)
TAMMY HEFLIN
TRAY DICKERSON (33)
HARLEY DODSON
BOBBY FENOGLIO
JACKIE CROXTON
ROBERT SCATES (31)
SHAYLYN HAWKINS (42)
MADDIE LOPEZ (19)
TODD BERRY
DIANE & GYWAN TANNER (11 YEARS)
SUNDAY
ELYJAH GOATLEY (18)
IZIAH GOATLEY (18)
JOSIAH ADAMS
FLOYD & GLENDA BRISCOE (40 YEARS)
ASHLEY & KYLE BURROSS
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