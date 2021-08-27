Birthay's and Anniversaries

8/27/21 Birthdays Anniversaries

Birthdays
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BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
JENE SIMONS
ARIA MOSS (10)
CATHERINE HOFF (14)
CAROL MORTON
BECKY KINDER
CAROL MORTON (79)
CECILIA TAYLOR (65)
RICK BEREND (74)
KAILEE GLOVER

RAY & ANGIE NEWTON (33 YEARS)
MIKE & CRYSTAL EDWARDS (5 YEARS)

Saturday
JOHN HUNTER JR (43)
ALESSANDRA GAGNE
ELIZABETH WATKINS
CHRISTI CRUMP
DEANNA REED
KYRA KLOXIN

Sunday
AMBER MOENNING
KHLOE DELVALLE (12)
SCOTTY BRYANT HOWERY (23)
HATTIE BUCHANAN (28)
GARY NEAL
KINZLEE SHAW (7)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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