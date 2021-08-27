8/27/21 Birthdays Anniversaries

BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
JENE SIMONS
ARIA MOSS (10)
CATHERINE HOFF (14)
CAROL MORTON
BECKY KINDER
CAROL MORTON (79)
CECILIA TAYLOR (65)
RICK BEREND (74)
KAILEE GLOVER
RAY & ANGIE NEWTON (33 YEARS)
MIKE & CRYSTAL EDWARDS (5 YEARS)
Saturday
JOHN HUNTER JR (43)
ALESSANDRA GAGNE
ELIZABETH WATKINS
CHRISTI CRUMP
DEANNA REED
KYRA KLOXIN
Sunday
AMBER MOENNING
KHLOE DELVALLE (12)
SCOTTY BRYANT HOWERY (23)
HATTIE BUCHANAN (28)
GARY NEAL
KINZLEE SHAW (7)
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