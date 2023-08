BIRTHDAYS

BLAINE GILLESPIE (30)

LUCA CABLE (6)

AMY MAYO

KAPLEN GUERRA (9)

RONDA CAIN

KAISLEY COLEMAN (1)

TROY GLASS (73)

CATHY TAYLOR-BRACKS

RYLAN RASCHKE (16)

RONNIE PULLIN (55)

DONNIE PULLIN (55)

WACEY CANADA (16)