Birthdays & Anniversary
MONDAY
LINDA WATSON (59)
RUTHIE PHILLIPS
DRI SMITH WILLIAMS
MICHAEOLA MASON
MONIQUE COLBERT
DEMONE CONTEE (17)
ELEKTRA BRUMLEY (9)
CHARLI MARSH (10)
JACE FRALISH (6)
ZACK SHIPLEY (28)
ADRIENNA WILLIAMS (34)
REBECCA HUMPHREY(68)
ADRIENNA & JEROME WILLIAMS (1 YEAR)
TUESDAY
NICOLE KIMBALL
JOE ALLEN WATSON (34)
JIMMY WATSON (66)
ALANIS JUNE MORTON (7)
ANDREW AT BROWN (11)
ROBERT PENALUNA
MARK HARDIN (21)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM