Birthay's and Anniversaries

9/3/21 Birthdays

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BIRTHDAYS

FRIDAY
JARED MCQUERRY (17)
JAIME ARENIVAR (45)
LARRY DONOHOO
AZALEA DAVIS (19)
TYLER CHUMLEY (17)

SATURDAY
DAKOTA SCHILKE (56)
JORDAN MCQUERRY (27)
FREDDY BATES (70)
EMILEY ORSAK (12)
SUSAN VEITENHEIMER
MELISSA COLLINS -CHAVEZ (43)

SUNDAY
TRISH DOTSON (55)
LISA WILLIAMS
AYDIN ALONZO SOTO (10)
RAYMOND MAYSZAK (31)
GABRIELLA MORALES (15)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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