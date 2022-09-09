Birthdays
FRIDAY
TODD HRNCIRIK
DANE KIESCHNICK (18)
ANNABELLE MCNEILL (10)
CHRISTOPHER AMADOR (31)
LEXI TAYLOR (16)
CAMRON KELSEY (17)
BROOKE SCHREIBER
SATURDAY
LIZZIE OLDHAM (11)
ROBBIE J. CATO (67)
THELMA ROUTON
MARCUS DELGADO (15)
MADDIE BROCK (13)
ROBIN LARA
COLIN SCHREIBER
SUNDAY
MARTHA MOORE (57)
RAYMIE WHEELER (34)
MINNIE HUNTER (104)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM