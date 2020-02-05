Birthdays 02-05-2020

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
DARREN CRISS 33, BOBBY BROWN 51
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
CALLAN PETERS
MICHELLE WOOD
RODNEY KOCH
WESLEY HOLMES
JETT JACKSON (5)
LEVI MCDANIEL (9)
JAYDEN HOLT (11)
XXAVION ROMERO (14)
LISA YODER (46)
TYLOR BOWDEN (24)
SAVION DURON (19)
MIKE CASTLES (68)
STEVIE ANTHONY RICHEY (65)
LUCILLE BOWLES (100)
GLENN AND CHARLENE SCHROEDER (39 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.