Birthdays 1-31-20

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

JUSTIN TIMBERLAKE (39) Kerry Washington (43) NOLAN RYAN (73)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY

Ginny Hamilton (3)

Jim Toney (52)

Hunter Bazile (18)

Shelly Verhey

Anthony Powell

Megan Smith (16)

Jonathan (Taz) Martinez (39)

Russ Adams (59)

Antonio Simmons (33)

Billy Ryan Harrison (25)

Annabelle Duchesne (7)

Jodye Skinner

Sage Keck (7)

Chastity Daniels

Clarence Boddicker (53)

Debbie Campbell

Walter Krieg (90)

Jesse Johnson

Eva Mia Tucker

Samuel Lee (86)

Josephine Henton (62)

ABBIE WHALEY (12)

SATURDAY

JASMINE MONROE (28)

GENEVA ROBERTSON (66)

Glen Burleson (56)

Lynn Burleson (56)

Tina Byrd

David Luna (60)

Kayleb Luna (22)

John Shoffit

Linda Jones

RV Stone

Logan Stone (15)

Barbara Simons

Isaiah Uranga (14)

SUNDAY

Malachi Robinson (1)

Cattrina Whiteside

Bobby Jimenez

Parker Rosenberger (13)

Wichita lynch

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.