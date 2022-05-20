Birthdays & Anniversary
FRIDAY
CORRIE HAVERLAND (1)
BARBARA CAMERON
ANTHONY ANDERSON
KARISSA NIXON (17)
DANNY WHITE (59)
CODY SLATER (47)
MIKE & MARSHA MCCARTY (45 YEARS)
SATURDAY
CHRIS ROACH (32)
PRINZLEIGH LEEANN TREJO (4)
SUNDAY
CARNEY PORTER (26)
DENISE JONES (50)
CONNER MYERS (16)
APRIL D. RODRIGUEZ
STEVEY BARNES (30)
CHLOE RICHOUX (5)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS OR ANNIVERSARIES AND WOULD LIKE THEM SHOWN ON THE MORNING SHOW, E-MAIL THEM PRIOR TO THE PERSON[S] BIRTH DATE TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM