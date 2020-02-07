Birthdays & Anniversaries 02-07-2020

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
ASHTON KUTCHER 42, DEBORAH ANN WOLL 35, EDDIE IZZARD 58
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
ROBERT RAMOS (37)
COHEN STOUDER (14)
STEVE BURNS
JOSIE DOYLE (12)
BRODERICK DONAHUE (45)
DANIEL TRAVIS JONES
FREIDA WILLIAMS
CELEST JOHNSON
AMAYA MITCHELL (16)
JASON NIX (46)
KORA PENNARTZ (18)
BRIAN AND JENNIFER TALCOTT (18 YEARS)
SATURDAY
DONNA DOBBS (78)
SHEILA FOERSTER (60)
STEPHANI KNECHT (30)
SUNDAY
JACKIE BISHOP (71)
JOHNNY CLAYTON
WILEY HUGHES
JOHNNY HARRISON (60)
KYLE GUTHRIE
MEAGAN PATTERSON (31)
MICHAEL SHELTON (60)
WILEY HUGHEY
DAVID & SUNDAY BROADHURST (30 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.