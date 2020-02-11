Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 02-11-2020

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

JENNIFER ANISTON 50, TAYLOR LAUTNER 27, BRANDY 40

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

HOPE TORRES, 29
MELISSA MILLER
IZETTA BULLITT (10)
TARA SYLVERA (10)
JASON SYLVERA (10)
ABBY LOVETT (17)
SUZIE O’ROARK
RINA RODRIGUEZ
ROGER EDMONDS
MARK KOCH
TOD BURLESON (54)
RILEY WOOLSEY (10)

AMY & CRAIG FRERICHS (28 YEARS)
PETE & SHARON BEAN (64 YEARS)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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