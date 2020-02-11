Birthdays & Anniversaries 02-11-2020

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
JENNIFER ANISTON 50, TAYLOR LAUTNER 27, BRANDY 40
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
HOPE TORRES, 29
MELISSA MILLER
IZETTA BULLITT (10)
TARA SYLVERA (10)
JASON SYLVERA (10)
ABBY LOVETT (17)
SUZIE O’ROARK
RINA RODRIGUEZ
ROGER EDMONDS
MARK KOCH
TOD BURLESON (54)
RILEY WOOLSEY (10)
AMY & CRAIG FRERICHS (28 YEARS)
PETE & SHARON BEAN (64 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.