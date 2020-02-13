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Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 02-13-2020

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

JERRY SPRINGER

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

Indie Kimber Moenning (1)
Marcella Gilbert (1)
Kelby Jones (14)
LINDSEY HICKAM
Chris Coulahan
Arthur “AJ” Madden (60)
Terry Rios
Denna Chandler (73)
Ralph Garcia (33)
Idiana Sanchez (30)
Paige Graves
Johnny Harrison
Sarah Goolsby (35)

Elliott & Morgan Davis (1 YEAR)
William & Caycie Guthrie (4 YEARS)
Gary & Debbie Haynes (38 YEARS)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

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