Birthdays & Anniversaries 02-13-2020

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
JERRY SPRINGER
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
Indie Kimber Moenning (1)
Marcella Gilbert (1)
Kelby Jones (14)
LINDSEY HICKAM
Chris Coulahan
Arthur “AJ” Madden (60)
Terry Rios
Denna Chandler (73)
Ralph Garcia (33)
Idiana Sanchez (30)
Paige Graves
Johnny Harrison
Sarah Goolsby (35)
Elliott & Morgan Davis (1 YEAR)
William & Caycie Guthrie (4 YEARS)
Gary & Debbie Haynes (38 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.