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Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 02-14-2020

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

MICHAEL BLOOMBERG (78) PAT O’BRIEN (71) ROB THOMAS (48)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
ISABEL CORRALES (17)
MICHAEL BOX
KAILEE ANCELL (13)
RUTHIE PRUIT (8)
JOHN CAVASOS
GAVIN JOHNSON (7)
STEPHANIE BUTLER (33)
CARLA SWOFFORD
KIM JONES
DAVID CARPENTER (50)
CLAUDIA FLEISCHER (72)

LAURIE & MARK CANNON (16 YEARS)
ROY & KELLY WOODARD (18 YEARS)
ANGELA & DEBRA CARROLL (22 YEARS)
RB & MELODY GATSON (38 YEARS)

SATURDAY
CHRISTIE CANADA
AARON CRAWFORD
CARA GANN (36)
RAY LYNN HAYNES
MELISSA NEWTON (37)
CHERYL DODSON
MIKEDRA HANSBORO
MONA JONES
AMANDA FIELDS
DELIESE NUSSER (56)
DALLAS BEEKS (72)

SUNDAY
RANDY WATSON (61)
ALEXANDER MORENO (12)
JEREMY HOWELL (33)

MIKE & TAMI YONTS
GREG & BECKY GRAY (40 YEARS)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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