Birthdays & Anniversaries 02-21-2020

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

SOPHIE TURNER (24) ELEN PAGE (32) JENNIFER LOVE HEWITT (40)

JORDAN PEELE (40) KELSEY GRAMMER (64) DREW BARRYMORE (44) JOSH GAD (38)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY 2-21

Larry Inge (64)

Mike Campbell

Lou Norris (100)

Adrian Gonzalez (12)

Kurt Helwig

Oliver Coleman (6)

John & Fern Murphey (62 Years)

Jimmy & Susie Boyd (59 Years)

SATURDAY 2-22

Luna Mae Hatcher (1)

Rosalie Peters

Joe Gaines (27)

Haley Jones (18)

Sidney Richie (14)

Rosalie Peters

Betsy MCCANDLESS (37)

Emily Cochran (23)

Camron & Susan Ward (23 Years)

SUNDAY 2-23

Betty Langford Self (84)

Daniel Syers (13)

Kutter Heflin

Victoria Villastrigo (25)