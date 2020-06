Birthdays & Anniversaries 06-26-2020

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY

Joyce Pullin (78)

Nancy Davis

Carolyn Schreiber

Jon Curry

Korbin Bilyeu (7)

Lewis Johnson (51)

Darell E. Johnson (51)

Sam Hankins (60)

Garrison Hall (20)

Michelle chapman (53)

Cody Greene (12)

Doug & Kelly Patterson (10 Years)

Kim & Ron Hays

Samuel & Eloise Woodard (37 Years)

SATURDAY

Madi Maxwell

Randy Bowles (66)

Lauren Huff (9)

Lindy Bruton (39)

Luke Walker (41)

Darrin & Veronica Ard (11 Years)

SUNDAY

Dane Hall

Helen Ann Hemmi

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.