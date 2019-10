Birthdays & Anniversaries 10-25-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Ciara (34) KATY PERRY (35) Adam Goldberg (49)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY

LOU ROBLES 50

Tommy Sanchez (41)

Chris Nobles (43)

Ginger Darland

Kiauntre Gresham (14)

Coburn Patterson (3)

Nickolaj (Niko) Herrera (5)

Don Moser (75)

Josh Justiss (10)

Landon Morris (7)

Rylan COOK

Leona Koetter (92)

Kaybree Smith (4)

T.J. Thomas (14)

Amy Payne

KARA REID

Sandy Shelton (53)

barbie rodgers

johhny moore

Coburn Patterson (3)

Adrean & Celina Aquirre (7)

SATURDAY

James Lott (100)

Macelyn Patterson (4)

Madison Bobbitt (13)

Robbie Taylor

BellaMae Hatcher (10)

Hadlee Yoder (9)

Alexa Biter

Cathy Schroeder

Courtney Sizemore (18)

Billy & Carolyn Flores (56)

TED & INEZ FOSTER (65)

SUNDAY

Delia Villastrigo

Andrea Amaya

Mongo Marcos (42)

Stacy Seigler

Andrew Amador (73)

Kim Scott

Carolyn Koontz (83)

Richard & Amy Willhoit (3)

Freddy & Barbara Bates (46)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.