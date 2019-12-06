Birthdays & Anniversaries 12-6-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Sarah Rafferty, 1972 Judd Apatow, 1967 Lindsay Price, 1976
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
MICHELLE STONE
DYLAN SULLIVAN
RUTH HICKEY
DEAN CANNEDY (2)
GIBSON REEDER (7)
SAMIYAH DELVALLE (7)
ISABEL BRANTLEY (12)
JAYDEN PARSONS (16)
NICHOLAS VELASQUEZ (15)
LJ BLEVINS (22)
SARAH GREENWAY (24)
ARIAL GARCIA (29)
KEISHA HOWELL (29)
REAGAN GOMEZ (31)
MEAGAN BRUMLEY (31)
THOMAS AND CAROLYN REED (50 YEARS)
SATURDAY
BYRON FRANCOIS
GREYSON COMBS (8)
AALIYAH GOMEZ (10)
SIDNEY ODOM (15)
SUNDAY
GRAYSON SPAULDING (5)
ELEXIA MCLAUGHLIN (15)
LUKE AND GINGER ROBBINS (12 YEARS)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.