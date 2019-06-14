Birthdays & Anniversaries 6/14/19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
DARYL SABARA (27) LUCY HALE (30) DONALD TRUMP (73)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
CHRISTINA ALVAREZ
BRADY KYLE WILLEFORD (35)
MARCELIA ESTEFANIA DRAKE (8)
ELLEN HODGKINS (69)
MARCOS MORALES (30)
BONNIE SMITH
JERMAINE KENDRICKS (12)
JUNIUS SHEPHARD (25)
HAYDEN YOUNG (3)
JADIN WILLIS (21)
HUNTER JONES (12)
JEREMY JONES (34)
BLAKE HUFFSTUTLER
LOUIS & BETH MENDIOLA (22)
SATURDAY
AARON FRAGA
DEBBIE HOLLIS (50)
BAILEY FULBRIGHT (15)
LEEANN BELKNAP (30)
JARREL & CONNIE TALLY (34)
CAROL & JOE TODD (35)
RON & EVERETTE CARROLL (40)
CINDY & JOE PEARSON (46)
GLENN & EUTHELVA SMITH (56)
SUNDAY
BRANTLEY RICHARDSON (1)
JERRY NICKERSON (68)
CONNOR LYLES (23)
HEIDI TALLEY (21)
AMBER GEE (41)
BECKY MISER
CLARA WORLEY
DWAYNE & VERONICA DRAKE (7)
TOBY & MISTY PETERSON (18)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.