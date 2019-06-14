Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 6/14/19

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

DARYL SABARA (27) LUCY HALE (30) DONALD TRUMP (73)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
CHRISTINA ALVAREZ
BRADY KYLE WILLEFORD (35)
MARCELIA ESTEFANIA DRAKE (8)
ELLEN HODGKINS (69)
MARCOS MORALES (30)
BONNIE SMITH
JERMAINE KENDRICKS (12)
JUNIUS SHEPHARD (25)
HAYDEN YOUNG (3)
JADIN WILLIS (21)
HUNTER JONES (12)
JEREMY JONES (34)
BLAKE HUFFSTUTLER

LOUIS & BETH MENDIOLA (22)

SATURDAY
AARON FRAGA
DEBBIE HOLLIS (50)
BAILEY FULBRIGHT (15)
LEEANN BELKNAP (30)

JARREL & CONNIE TALLY (34)
CAROL & JOE TODD (35)
RON & EVERETTE CARROLL (40)
CINDY & JOE PEARSON (46)
GLENN & EUTHELVA SMITH (56)

SUNDAY
BRANTLEY RICHARDSON (1)
JERRY NICKERSON (68)
CONNOR LYLES (23)
HEIDI TALLEY (21)
AMBER GEE (41)
BECKY MISER
CLARA WORLEY

DWAYNE & VERONICA DRAKE (7)
TOBY & MISTY PETERSON (18)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don’t Miss

Word Twister
First 103 Degree Day Contest
Auto Racing Challenge
Nurses Among Us
Talking Texoma
Buy Local Texoma
Tuesday's Child

Get FREE Text Alerts
Report It

Latest News

More Local News