Birthdays & Anniversaries 6/19/19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
MACKLEMORE (36), ZOE SALDANA (41), DIRK NOWITZKI (41)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
Stevi Jackson (9)
Damian Amador
Jennifer Nava (40)
Marcus Sanchez (11)
Bob Oden (80)
Patsy Ballard
Clay McAfee (60)
Billye Shook
TANNER REID
Cathy White Payne
Greg Gibbs
Billy Berend (59)
Heath & Mikel Aldrich (9)
JC & Courtney Goodin (20)
Billy & Kerry Berend (37)
JOHNNY & DIANA SALINAS (50)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM