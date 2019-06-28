Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 6-28-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

ELON MUSK (48) JOHN ELWAY (59) MEL BROOKS (93)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
DANE HALL (33)
TAMMIE BISHOP (47)
DEAN PRICE (68)
JACK MARTIN (68)
HELEN HEMMI
PORTER GRAY (4)
MUNDRALL LEWIS (73)
GABRIEL GOMEZ (17)
NEOMI NUÑEZ (10)
BRELYNN BOHANNON (6)
WYNELL SMITH (56)

JERRY & JENNA JOHNSON (8)
KYLE & JENNIFER CANNADAY (11)
JOHN & SHELLEY MCSHAN (39)
BOB & LINDA COCHRAN (51)
RICK & KATHY CHRISTY (51)

SATURDAY
KENNETH WELLMAN (54)
JENNIFER ALCORN (55)
GRACE LITTLE (7)

JOHN & RACHEL ELMORE (6)

SUNDAY
JEREMY GARY (25)
BRENDA NICKERSON (67)
JONATHAN JENKINS

JAY & DEBORAH MCLAUGHLIN (13)
LARRY AND CARLA INGE (40)
DON & BETTIE LAWSON (47)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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