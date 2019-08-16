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Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 8-16-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Steve Carell (57) MADONNA (61) James Cameron (65)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
CRAIG CONNOR
BRIAN FROST (37)
BRIAN LOVE (49)
PAT GARRETT
JOANN POINTS (58)
AIDEN NORTH (7)
RODNEY ARNETT (38)
SUSI BROWN (68)

ROBERT & ANNIE TREVINO (41)
CHI & SAY TON (TAAN) (50)

SATURDAY
RICHARD HERBERT (74)
JANET GRIZZLE
SARAH REEDER
LOIS CHILDERS (73)

SUNDAY
BAYLEE DAKE (3)
JESSICA JALOMO (39)
JIMMIE TOLLESON (72)
BARBARA HALFORD
MATTHEW STILLSON (1)

JEFF & YEVONNE LA-MEL (1)
ROBBY & KRISTI HARRIS (29)

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