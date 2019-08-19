Birthdays & Anniversaries 8-19-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Kirk Cousins (31), Matthew Perry (50), John Stamos
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
AUBREE BURGE (7)
CRAIG HODGKINS (22)
CAROLYNN SUE WILLIAMS
KATELYN CAMP (10)
AMANDA WHITLEY (37)
WILLIE MAE HOWELL (70)
DAISY PONIUS (67)
KAMERON MOSS (16)
CHANCE SCHROEDER (35)
ADDISON FINO (5)
MIKA SNYDER (36)
DAKOTA TATE (20)
TIA TATE (20)
DESTINI NOLAND
GLEN & ROCIO CUMMINGS (9)
RUSTY & JUDY GODWIN (13)
HERMAN & SALLIE SANDERS (53)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.